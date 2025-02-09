Ксения Бородина назвала себя мегерой и раскаялась в одной ошибке перед дочерью

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина умеет пересматривать свои взгляды. Так, недавно она заявила, что хочет спать под одним одеялом со своим женихом Николаем Сердюковым, хотя в предыдущем браке с Курбаном Омаровым ей хотелось противоположного. Теперь звезда призналась, что изменила своё поведение по отношению к детям.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дневник

У Бородиной две дочери — старшая Маруся и младшая Теона. Раньше Бородина страшно ругала Марусю за плохие оценки. Знаменитость приходила в ярость, даже когда девочка получала четвёрки, потому что хотела, чтобы она стала отличницей. Теперь Бородина стала мягче в этом вопросе и не придаёт оценкам такого огромного значения, как раньше.

"Нет, я не к тому, что нужно дать свободу и чтобы учились на одни двойки. Это надо контролировать. Но я помню себя мегерой с Марусей, сейчас у меня уже нет этих сумасшедших истерик", — поделилась Бородина в личном блоге.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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