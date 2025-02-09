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Станислав Садальский раскрыл две причины смерти Юрия Шатунова

0:48
Шоу-бизнес

Три года назад из-за острой сердечной недостаточности умер знаменитый певец Юрий Шатунов. Актёр Станислав Садальский порассуждал в своём блоге о причинах его смерти.

Юрий Шатунов
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Юрий Шатунов

Садальский выложил интервью кардиолога, в котором тот объясняет, почему молодые люди болеют инсультом или инфарктом. Одна из этих причин совпала с привычкой Шатунова. Певец много курил, хотя в остальном вёл здоровый образ жизни. Также Садальский высказал мнение о том, что у Шатунова незадолго до смерти было слишком много стресса.

"Учёба, друзья, отношения… защита от ненавистных (типа Андрея Разина), среди всей этой беготни накапливается стресс! Избавляйтесь от стресса", — написал Садальский.

Уточнения

Ю́рий Васи́льевич Шатуно́в (6 сентября 1973, Кумертау, Башкирская АССР — 23 июня 2022, Домодедово, Московская область) — советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор. Бывший солист группы «Ласковый май». Исполнитель таких хитов, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других.

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007), народный артист Чувашской Республики (2003). Почётный гражданин Грузии и города Канаша в Чувашии.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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