Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионные расходы на лечение: как Наташа Королева помогает невестке-стриптизерше
Черная мойка – универсальный выбор для кухни, но не без подвоха
Этот популярный ингредиент в кофе делает уставшим: неожиданный эффект
Что сажать после тыквы? Лучшие культуры для здоровья почвы и богатого урожая
В ОАЭ открылась дверь для игорного бизнеса: Wynn Resorts строит казино
Такой вкусной трески вы ещё не ели — простая хитрость меняет всё
Рулет из свиной грудинки: из приправ нужны только соль, чеснок и специи, а результат шикарный
Советские автомобилисты не спешили страховаться — проще было не попадать в аварии
Как победить агрессию у собаки: простые, но работающие методы

SHAMAN ответил на вопрос, собирается ли он уйти в политику

0:50
Шоу-бизнес

SHAMAN дал интервью kp.ru и поразмышлял на тему своей возможной политической карьеры. На данный момент певец предпочитает заниматься музыкой, но в дальнейшем не исключает возможности стать политиком.

Заседание Госдумы
Фото: ldpr.ru by ЛДПР, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Заседание Госдумы

"Сейчас моя трибуна — это сцена. Понятно, что я не занимаюсь политикой в чистом виде, но у меня репертуар с чётко обозначенной гражданской позицией. В этом есть и политическая подоплёка, и патриотическое воспитание. В общем, вектор правильный, я надеюсь", — сказал SHAMAN.

Также журналисты поинтересовались у исполнителя, какой вопрос он задал бы Владимиру Путину, если бы тот оказался сейчас в студии. Певец ответил, что он спросил бы, какую ещё может принести пользу для страны, помимо своего творчества.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Наука и техника
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города Аудио 
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги
Недвижимость
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги Аудио 
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Садоводство, цветоводство
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Справиться ли жизнь на Земле с ударом астероида Бенну
Последние материалы
Такой вкусной трески вы ещё не ели — простая хитрость меняет всё
Рулет из свиной грудинки: из приправ нужны только соль, чеснок и специи, а результат шикарный
Советские автомобилисты не спешили страховаться — проще было не попадать в аварии
Как победить агрессию у собаки: простые, но работающие методы
Этот косметический продукт есть у каждой, но он может серьёзно навредить коже
Как в 45 выглядеть на 30? Ваш организм изменится, если делать планку каждый день
SHAMAN ответил на вопрос, собирается ли он уйти в политику
Растущий риск — метеорит может врезаться в Землю по прогнозам НАСА
Что будет с принцем Гарри в Америке? Заявление Трампа и новые слухи
Что делать с одеждой, которая села после стирки? Есть один выход
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.