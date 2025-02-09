SHAMAN ответил на вопрос, собирается ли он уйти в политику

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

SHAMAN дал интервью kp.ru и поразмышлял на тему своей возможной политической карьеры. На данный момент певец предпочитает заниматься музыкой, но в дальнейшем не исключает возможности стать политиком.

Фото: ldpr.ru by ЛДПР, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Заседание Госдумы

"Сейчас моя трибуна — это сцена. Понятно, что я не занимаюсь политикой в чистом виде, но у меня репертуар с чётко обозначенной гражданской позицией. В этом есть и политическая подоплёка, и патриотическое воспитание. В общем, вектор правильный, я надеюсь", — сказал SHAMAN.

Также журналисты поинтересовались у исполнителя, какой вопрос он задал бы Владимиру Путину, если бы тот оказался сейчас в студии. Певец ответил, что он спросил бы, какую ещё может принести пользу для страны, помимо своего творчества.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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