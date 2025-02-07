Сергей Соседов высмеял соцсети россиян: психиатрия чистой воды

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, чем ему не нравится содержимое социальных сетей граждан РФ.
Сергей Соседов назвал наполнение соцсетей россиян "дурдомом" и "психиатрической клиникой".
Он не одобряет то, что каждый человек видит себя оригинальным и интересным другим людям.
Ранее Сергей Соседов назвал выступления Ольги Бузовой смешными и позорными.
"Кто вообще это всё выкладывает? Вот я пошла, я пришла, вот я сижу, вот я в театре, вот я в зоопарке, вот я кормлю лебедей. Что это за бред? Это же психиатрия чистой воды", — цитирует слова шоумена "Вечерняя Москва".
Он считает стремление людей рассказывать о своей жизни публично аморальным и никому не нужным.
Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.
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