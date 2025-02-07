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Сергей Соседов высмеял соцсети россиян: психиатрия чистой воды

0:50
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, чем ему не нравится содержимое социальных сетей граждан РФ.

Человек держит в руках смартфон
Фото: unsplash.com by Джейлин Кастильо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человек держит в руках смартфон

Сергей Соседов назвал наполнение соцсетей россиян "дурдомом" и "психиатрической клиникой".

Он не одобряет то, что каждый человек видит себя оригинальным и интересным другим людям.

Ранее Сергей Соседов назвал выступления Ольги Бузовой смешными и позорными.

"Кто вообще это всё выкладывает? Вот я пошла, я пришла, вот я сижу, вот я в театре, вот я в зоопарке, вот я кормлю лебедей. Что это за бред? Это же психиатрия чистой воды", — цитирует слова шоумена "Вечерняя Москва".

Он считает стремление людей рассказывать о своей жизни публично аморальным и никому не нужным.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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