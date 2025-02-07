Мария Шукшина рассказала, какие новые объекты в Москве ей не нравятся

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина раскритиковала переустройство Москвы без общественного обсуждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Баландина89, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Новые Ватутинки

Мария Шукшина не довольна тем, что в Москве идёт непрерывная стройка с разрушением старых архитектурных объектов.

"Но Дом Кино и Цирк на Вернадского — это вам не плитка", — написала актриса в своём Telegram-канале.

Звезда театра и кино назвала проект Цирка бездарным, так как он, по её мнению, похож на китайскую безделушку.

Шукшина отметила, что проект того, что будет построено на месте Дома Кино, вообще москвичам никто не показал.

Актриса объяснила, что ей важно то, в каком окружении будут расти будущие поколения россиян.

Ранее Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Виктора Астафьева.

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