Мария Шукшина рассказала, какие новые объекты в Москве ей не нравятся

Актриса Мария Шукшина раскритиковала переустройство Москвы без общественного обсуждения.
Мария Шукшина не довольна тем, что в Москве идёт непрерывная стройка с разрушением старых архитектурных объектов.
"Но Дом Кино и Цирк на Вернадского — это вам не плитка", — написала актриса в своём Telegram-канале.
Звезда театра и кино назвала проект Цирка бездарным, так как он, по её мнению, похож на китайскую безделушку.
Шукшина отметила, что проект того, что будет построено на месте Дома Кино, вообще москвичам никто не показал.
Актриса объяснила, что ей важно то, в каком окружении будут расти будущие поколения россиян.
Ранее Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Виктора Астафьева.
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