Погребняк высказалась о четырёхдневной рабочей неделе

Блогер Мария Погребняк прокомментировала новость о том, что в России могут ввести четырёхдневную рабочую неделю по инициативе депутатов Госдумы.
Мария Погребняк не стала спорить, что работать четыре дня в неделю вместо пяти — это классная инициатива, однако она увидела в этой идее и подводные камни.
"Здесь только один вопрос: зарплата останется как за пятидневку?" — задалась вопросом звезда Интернета.
Мария отметила, что её удивляют странные методы, направленные на повышение рождаемости в нашей стране.
Она считает, что рожать детей людям мешает отсутствие жилья и нехватка денег для воспитания детей.
Ранее Мария Погребняк подняла проблему с детскими садами в Москве.
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