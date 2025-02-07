Погребняк высказалась о четырёхдневной рабочей неделе

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Блогер Мария Погребняк прокомментировала новость о том, что в России могут ввести четырёхдневную рабочую неделю по инициативе депутатов Госдумы.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина в офисе

Мария Погребняк не стала спорить, что работать четыре дня в неделю вместо пяти — это классная инициатива, однако она увидела в этой идее и подводные камни.

"Здесь только один вопрос: зарплата останется как за пятидневку?" — задалась вопросом звезда Интернета.

Мария отметила, что её удивляют странные методы, направленные на повышение рождаемости в нашей стране.

Она считает, что рожать детей людям мешает отсутствие жилья и нехватка денег для воспитания детей.

Ранее Мария Погребняк подняла проблему с детскими садами в Москве.

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