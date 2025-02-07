Оксана Самойлова в подробностях показала, чем кормит Джигана

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова пересадила Джигана на правильное питание, отчего рэпер сильно загрустил.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган

Оксана Самойлова опубликовала в социальных сетях видео, на котором подробно показывает рацион питания мужа.

"Что ест это травоядное", — прокомментировала кадры блогер.

Джиган перечислил блюда, одобренные его супругой.

"У меня сегодня суп овощной из краснокочанной капусты с курицей, печёная тыква, паштет из фасоли, салат из петрушки, домашние сосиски из курицы", — рассказал рэпер.

Оксана поинтересовалась у мужа, почему он такой грустный, на что он ответил, что при таком питании каждый бы загрустил.

Самойлова в порыве жалости разрешила супругу съесть её булочку, но рэпер отказался.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.



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