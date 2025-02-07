Оксана Самойлова в подробностях показала, чем кормит Джигана

Блогер Оксана Самойлова пересадила Джигана на правильное питание, отчего рэпер сильно загрустил.
Оксана Самойлова опубликовала в социальных сетях видео, на котором подробно показывает рацион питания мужа.
"Что ест это травоядное", — прокомментировала кадры блогер.
Джиган перечислил блюда, одобренные его супругой.
"У меня сегодня суп овощной из краснокочанной капусты с курицей, печёная тыква, паштет из фасоли, салат из петрушки, домашние сосиски из курицы", — рассказал рэпер.
Оксана поинтересовалась у мужа, почему он такой грустный, на что он ответил, что при таком питании каждый бы загрустил.
Самойлова в порыве жалости разрешила супругу съесть её булочку, но рэпер отказался.
Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.
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