Сергей Соседов высказался о продолжающейся шумихе вокруг голой вечеринки

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Музыкальный критик Сергей Соседов заподозрил, что кому-то было выгодно запустить скандал с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой.

Фото: https://vk.com/sosedov_official by ВК-аккаунт Сергея Соседова is licensed under public doman Музыкальный критик Сергей Соседов

Сергей Соседов считает, что шумиха вокруг "голой вечеринки" началась и продолжает не просто так. Он уверен, что данную историю "кто-то раскрутил".

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская отправляется в гастрольный тур после публичного разоблачения Филиппа Киркорова.

"Случилась эта вечеринка. Ну и что теперь? Кто-то её раскрутил. Кому-то это было нужно. Вечеринки такие проводятся в огромных количествах, — цитирует слова музыкального критика "Вечерняя Москва".

Критик отметил, что "голую вечеринку" можно сравнить с походом в баню. Он предположил, что виновен в скандале тот, кто распространил кадры с мероприятия.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



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