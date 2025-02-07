Сергей Соседов высказался о продолжающейся шумихе вокруг голой вечеринки

Музыкальный критик Сергей Соседов заподозрил, что кому-то было выгодно запустить скандал с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой.
Сергей Соседов считает, что шумиха вокруг "голой вечеринки" началась и продолжает не просто так. Он уверен, что данную историю "кто-то раскрутил".
Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская отправляется в гастрольный тур после публичного разоблачения Филиппа Киркорова.
"Случилась эта вечеринка. Ну и что теперь? Кто-то её раскрутил. Кому-то это было нужно. Вечеринки такие проводятся в огромных количествах, — цитирует слова музыкального критика "Вечерняя Москва".
Критик отметил, что "голую вечеринку" можно сравнить с походом в баню. Он предположил, что виновен в скандале тот, кто распространил кадры с мероприятия.
Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.
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