Юрий Лоза почтил память музыканта Боба Марли

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Певец Юрий Лоза признался, что музыкант Боб Марли повлиял на его творчество.

Фото: https://vk.com/bobmarley_ by ВК-аккаунт Боба Марли is licensed under public doman Музыкант Боб Марли

Юрий Лоза напомнил, что последователю стиля "регги" Бобу Марли могло бы исполниться 80 лет, однако он скончался в 36-летнем возрасте от онкологии.

"Я использовал элементы этого стиля несколько раз в своих песнях, но считать себя ярым поклонником ямайской музыки я бы не стал", — написал певец в социальных сетях.

Он отметил, что 20 лет назад в Тайланде закупился в подарок друзьям яркими футболками с изображением Боба Марли.

Сын дома отругал отца, так как на футболках можно было прочитать надписи с пропагандой марихуаны, за что автора хита "Плот" могли привлечь к ответственности.

Уточнения

Боб Ма́рли (англ. Bob Marley; настоящее имя — Ро́берт Неста Ма́рли (англ. Robert Nesta Marley); 6 февраля 1945, Найн-Майлс, Ямайка — 11 мая 1981, Майами, США) — ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор.



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