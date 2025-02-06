Юрий Лоза почтил память музыканта Боба Марли

Певец Юрий Лоза признался, что музыкант Боб Марли повлиял на его творчество.
Юрий Лоза напомнил, что последователю стиля "регги" Бобу Марли могло бы исполниться 80 лет, однако он скончался в 36-летнем возрасте от онкологии.
"Я использовал элементы этого стиля несколько раз в своих песнях, но считать себя ярым поклонником ямайской музыки я бы не стал", — написал певец в социальных сетях.
Он отметил, что 20 лет назад в Тайланде закупился в подарок друзьям яркими футболками с изображением Боба Марли.
Сын дома отругал отца, так как на футболках можно было прочитать надписи с пропагандой марихуаны, за что автора хита "Плот" могли привлечь к ответственности.
Боб Ма́рли (англ. Bob Marley; настоящее имя — Ро́берт Неста Ма́рли (англ. Robert Nesta Marley); 6 февраля 1945, Найн-Майлс, Ямайка — 11 мая 1981, Майами, США) — ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор.
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