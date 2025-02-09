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Александр Васильев раскритиковал город Лондон

0:55
Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев объяснил, почему ему перестал нравиться город Лондон.

Историк моды Александр Васильев
Фото: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev by Инстаграм Александра Васильева is licensed under public doman
Историк моды Александр Васильев

Путешествующий по Европе Александр Васильев заявил, что глобализация отняла много шарма у Лондона, который растерял свои исконные традиции.

"Кафе с бумажными стаканами, пластиковая посуда и всё подвержено самообслуживанию", — охарактеризовал столицу Великобритании Васильев.

Отметил он и обилие в городе небоскрёбов необычной конфигурации, которые меняю ландшафт города.

Историк моды обратил внимание на то, что после того, как премьер-министром страны стал индус, важные государственные посты заняли тоже индусы.

Васильев отметил, что со стилем одежды у лондонцев тоже обстоит всё грустно.

Ранее стали известны имена новых ведущих "Модного приговора" на Первом канале.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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