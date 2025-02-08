Артемий Лебедев показал, чем питается в гримёрках

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев показал свой рацион питания, который ему предоставляют в перерывах между съёмками в медиа-проектах.

Фото: https://vk.com/temalebedev by ВК-аккаунт Артемия Лебедева is licensed under public doman Дизайнер Артемий Лебедев

Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях фото с продуктами питания, порезанных, разложенных по тарелкам и накрытых особенной пищевой плёнкой

"В гримёрке поляна накрыта, а каждая тарелка обычно укутана плёнкой", — написал подь снимком Артемий.

На фото можно увидеть мясную нарезку, помидоры, огурцы, виноград, ягоды и бутылку предположительно с вином.

Особенно Лебедева восхитила "одноразовая шапочка", с помощью которой продукты оберегают от внешней среды. Он считает, что обычная пищевая плёнка не справляется с задачей спасти пищу от заветривания.

Ранее Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15-часов в сутки без выходных.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.



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