Артемий Лебедев показал, чем питается в гримёрках

Дизайнер Артемий Лебедев показал свой рацион питания, который ему предоставляют в перерывах между съёмками в медиа-проектах.
Артемий Лебедев опубликовал в социальных сетях фото с продуктами питания, порезанных, разложенных по тарелкам и накрытых особенной пищевой плёнкой
"В гримёрке поляна накрыта, а каждая тарелка обычно укутана плёнкой", — написал подь снимком Артемий.
На фото можно увидеть мясную нарезку, помидоры, огурцы, виноград, ягоды и бутылку предположительно с вином.
Особенно Лебедева восхитила "одноразовая шапочка", с помощью которой продукты оберегают от внешней среды. Он считает, что обычная пищевая плёнка не справляется с задачей спасти пищу от заветривания.
Ранее Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15-часов в сутки без выходных.
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
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