Наоми Кэмпбелл ответила на обвинения в воровстве денег из благотворительных фондов

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл отреагировала на нападки по поводу исчезновения денег со счётов благотворительных фондов, которые она курировала.

Фото: https://www.instagram.com/naomi by Инстаграм Наоми Кэмпбелл is licensed under public doman Модель Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл намерена доказать, что она не воровка. Её обвинили в растрате финансов благотворительного фонда.

Модель заверила, что её подставила коллега-попечитель, которая с помощью фейковой электронной почты тратила деньги, предназначавшиеся для помощи нуждающимся.

Она заявила, что её личность в Сети подделали и воспользовались её честным именем.

"Я никогда не занималась филантропической деятельностью ради личной выгоды и никогда не буду этого делать", — рассказала Кэмпбелл.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в кибермошенничестве задержали в Свердловской области.

Уточнения

Нао́ми Кэ́мпбелл (англ. Naomi Campbell; род. 22 мая 1970) — британская супермодель, актриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения.



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