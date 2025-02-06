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Наоми Кэмпбелл ответила на обвинения в воровстве денег из благотворительных фондов

0:49
Шоу-бизнес

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл отреагировала на нападки по поводу исчезновения денег со счётов благотворительных фондов, которые она курировала.

Модель Наоми Кэмпбелл
Фото: https://www.instagram.com/naomi by Инстаграм Наоми Кэмпбелл is licensed under public doman
Модель Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл намерена доказать, что она не воровка. Её обвинили в растрате финансов благотворительного фонда.

Модель заверила, что её подставила коллега-попечитель, которая с помощью фейковой электронной почты тратила деньги, предназначавшиеся для помощи нуждающимся.

Она заявила, что её личность в Сети подделали и воспользовались её честным именем.

"Я никогда не занималась филантропической деятельностью ради личной выгоды и никогда не буду этого делать", — рассказала Кэмпбелл.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в кибермошенничестве задержали в Свердловской области.

Уточнения

Нао́ми Кэ́мпбелл (англ. Naomi Campbell; род. 22 мая 1970) — британская супермодель, актриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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