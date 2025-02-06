Наоми Кэмпбелл ответила на обвинения в воровстве денег из благотворительных фондов

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл отреагировала на нападки по поводу исчезновения денег со счётов благотворительных фондов, которые она курировала.
Наоми Кэмпбелл намерена доказать, что она не воровка. Её обвинили в растрате финансов благотворительного фонда.
Модель заверила, что её подставила коллега-попечитель, которая с помощью фейковой электронной почты тратила деньги, предназначавшиеся для помощи нуждающимся.
Она заявила, что её личность в Сети подделали и воспользовались её честным именем.
"Я никогда не занималась филантропической деятельностью ради личной выгоды и никогда не буду этого делать", — рассказала Кэмпбелл.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в кибермошенничестве задержали в Свердловской области.
Нао́ми Кэ́мпбелл (англ. Naomi Campbell; род. 22 мая 1970) — британская супермодель, актриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения.
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