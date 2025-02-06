Маркетолог объяснил, почему иностранные бренды стали писать названия на русском языке

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин прокомментировал слова дизайнера Артемия Лебедева, который похвалил бренд "Нескафе" за этикетку на русском языке.

Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman Кофе Нескафе

Эксперт объяснил, что в России депутаты Госдумы принимают постановления, предписывающие меньше использовать англицизмы, английские названия в продукции, товарах и услугах, которые реализуются в России.

Производителям иностранных продуктов, реализующимся в России, приходится адаптироваться к новым условиям.

"Маркетологи всегда, если они нормальные специалисты, руководствуются двумя соображениями. Первое соображение — это требование закона, то, что законодательно закреплено. Если сказано поменять вывеску с английской на русскую — мы меняем с английской на русскую, даже если это требует затрат, не очень хочется", — цитирует слова специалиста Pravda. Ru.

Березин отметил, что маркетологи должны учитывать настроение потребителей.

"Мир меняется, вокруг нас меняются потребители, сменяются поколения потребителей. Соответственно, изучение, отслеживание этих изменений, оно для того, чтобы лучше соответствовать ожиданиям потребителя", — рассказал маркетолог.

Эксперт объяснил, что логотип — это постоянно меняющееся изображение.

Ранее, по словам специалиста, даже российские бренды пытались выдать себя за импортный продукт, применяя названия на английском языке, однако сейчас наметился противоположный тренд.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



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