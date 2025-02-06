Настя Ивлеева рассказала о прочитанной книге: понравился финал как из паблика

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева рассказала о своих впечатления от прочтения произведения классической литературы.

Фото: https://t.me/s/ivleeva360 by Телеграм-канал Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева выразила уверенность в том, что прочитанная хорошая книга может помочь лучше самого первоклассного психолога.

Она рассказала, что дочитала роман Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". Особенно её понравился финал книги с её жизнеутверждающим постулатом, взятым словно из какого-то мотивационного паблика.

Ивлеева похвасталась тем, что осилила полторы тысячи страниц текста с хитросплетениями, взлётами и падениями.

Настя Ивлеева всерьёз занялась своим самообразованием. Она показала, как культурно отдыхает с новым мужем Филиппом Бегаком, посещая театры и музеи.