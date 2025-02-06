Кушанашвили о предполагаемом романе Мизулиной и Шамана: соединение сатанят

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал слухи о романе певца Шамана и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Отар Кушанашвили не прошёл мимо новости о поцелуе певца Шамана и Екатерины Мизулиной. Он назвал их главной парой года.
"Соединение сатанят", — охарактеризовал этот предполагаемый союз журналист в своей передаче "Какого".
Он высказал конспирологическую версию образования данной пары. Шоумен не исключил, что воссоединиться ребятам предложили по телефону из Кремля.
"Парню нет ещё и 60 лет, он уже два раза развёлся", — сказал Отар.
Кушанашвили считает, что если это проект Кремля, то парочке будет трудно разорвать свои отношения.
Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер. Дочь экс-сенатора Елены Мизулиной.
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