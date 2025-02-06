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Певец Шаман высказался о своих кожаных штанах

0:43
Шоу-бизнес

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, ответил всем, кому не дают покоя его кожаные штаны.

Певец Шаман
Фото: https://t.me/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman
Певец Шаман

Певец Шаман заявил, что искренне не понимает тех, кто критикует его внешний вид. Артист объяснил, что самостоятельно создаёт свой образ и продюсирует его тоже сам.

"Честно говоря, не понимаю, почему все прицепились к моим кожаным штанам?" — сказала Ярослав в интервью "КП". 

Дронов заявил, что все люди на Земле носят кожаные штаны телесного цвета в обтяжку, и только у него они чёрного цвета. 

Ранее певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману по поводу отказа от ношения нижнего белья.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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