Певец Шаман высказался о своих кожаных штанах

Ярослав Дронов, известный как певец Шаман, ответил всем, кому не дают покоя его кожаные штаны.
Певец Шаман заявил, что искренне не понимает тех, кто критикует его внешний вид. Артист объяснил, что самостоятельно создаёт свой образ и продюсирует его тоже сам.
"Честно говоря, не понимаю, почему все прицепились к моим кожаным штанам?" — сказала Ярослав в интервью "КП".
Дронов заявил, что все люди на Земле носят кожаные штаны телесного цвета в обтяжку, и только у него они чёрного цвета.
Ранее певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману по поводу отказа от ношения нижнего белья.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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