Анна Седокова рассказала, как её сын узнал о смерти Яниса Тиммы

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова призналась, что ей не удалось огородить сына от негатива, связанного со смертью ей экс-супруга Яниса Тиммы.

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman Певица Анна Седокова

Седокова рассказала, что после недели, проведённой в больнице, куда она попала из-за нервного срыва, ей поступил звонок.

Она узнала, что её восьмилетнему сыну Гектору, который отдыхал в детском лагере, сверстники рассказали ужасную историю о смерти отчима.

"В этот момент я поняла, что нет ничего важнее того, чтобы сейчас встать, и быть с ним вместе. Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира", — написала звезда в социальных сетях.

Седокова рассказала, что поспешила забрать мальчика и увезти его подальше от всего негативного.

У Яниса Тиммы и Анны Седоковой не было общих детей, однако певица воспитывает трёх детей от предыдущих браков: дочерей Монику и Алину и сына Гектора.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

