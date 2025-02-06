Валя Карнавал заявила, что из-за бывшего парня страдала булимией

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Блогер и певица Валя Карнавал пожаловалась на бывшего парня, который критиковал её за лишний вес.

Фото: https://vk.com/karna.val.music by ВК-аккаунт Вали Карнавал is licensed under public doman Блогер Валя Карнавал

Исполнительница хита "Частушка" рассказала, что бывший возлюбленный был недоволен её фигурой. Он называл девушку толстой.

На фоне критики Валя стала интенсивно худеть вредными для здоровья способами. Она призналась, что после приёма пищи вызывала рвотный рефлекс. Это очень негативно отразилось на её состоянии. У девушки стали выпадать волосы, испортилась кожа.

Она сильно исхудала, у неё развилась булимия. Имя молодого человека, который критиковал её за внешний вид, звезда Интернета называть не стала.

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.



Не́рвная булими́я (от др.-греч. βοῦς — бык и λῑμός — голод, также во́лчий го́лод, кинорекси́я) — расстройство приёма пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела.



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