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Земфира* вернула 36 миллионов рублей за сорванный концерт в ОАЭ после угроз перекрыть ей кислород

1:00
Шоу-бизнес

Один из олигархов заказал в Дубае выступление Земфиры* (внесена Минюстом в список иноагентов), и певица согласилась спеть для него за 36 миллионов рублей. Деньги она получила ещё до предполагаемого концерта, однако после этого всё пошло не по сценарию.

Певица Земфира
Фото: commons.wikimedia.org by Denhud, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Певица Земфира

Продюсер Сергей Лавров рассказал в беседе с NEWS.ru, что Земфира* начала выражать недовольство предоставленными ей условиями.

"Она согласилась, а потом заявляет, мол, я под акустику петь не буду, поставьте мне аппаратуру, микрофон, решила выступать со своими музыкантами. В общем, пацан слово дал и слово обратно взял", — сказал Лавров.

Когда стало понятно, что концерт не состоится, заказчик захотел, чтобы Земфира* вернула ему деньги, но она пыталась оставить их себе. Певица изменила решение, только когда ей чётко дали понять, что в таком случае закроют для неё все двери в ОАЭ.

Уточнения

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен. Лауреат Государственной республиканской молодёжной премии им. Шайхзады Бабича (1999).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Земфира* вернула 36 миллионов рублей за сорванный концерт в ОАЭ после угроз перекрыть ей кислород
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