Лиза Моряк раскрыла причину, почему она с мужем спит в кромешной темноте

Лиза Моряк поделилась с подписчиками своего блога правилами, которые она строго соблюдает вместе с мужем Сариком Андреасяном для того, чтобы у них был здоровый полноценный сон. Супруги уверены, что уровень темноты имеет огромное значение, поэтому в их спальню ночью не проникает ни один луч света. Кроме того, они создают определённую температуру воздуха.
"Мы спим дома в полном блэкауте с кондиционером 22,5 градуса. Лучше темноты, чем в нашей спальне, не встретишь. А ещё у нас две пары двойных оконных рам. Мы за качественный сон!" — написала Лиза.
Сейчас здоровье для актрисы особенно важно, ведь она и Андреасян готовятся во второй раз стать родителями. В декабре супруги провели гендер-пати и узнали, что у них будет девочка, хотя до этого Лиза предполагала, что она ждёт мальчика.
Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.
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