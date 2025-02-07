У Собчак не забалуешь: Ксения раскрыла секрет воспитания сына

Ксения Собчак рассказала, как в строгости воспитывает семилетнего сына Платона.
Ксения Собчак объяснила, что прививает сыну чувство ответственности за свои поступки. Она отмечает, что пробуждение в школу и подготовка уроков полностью лежит на мальчике.
Строго журналистка относится и к игре сына в гаджеты.
"Айпад — максимум 2 часа на выходных. На неделе — никаких гаджетов, но если осталось время — можно посмотреть мультик. Но только не во время еды!" — написала Ксения в социальных сетях.
Она отметила, что Платон обязательно один час в день посвящает спорту.
Собчак отметила, что ругает наследника, однако всегда даёт ему понять, что её расстраивает не он сам, а его неправильные действия.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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