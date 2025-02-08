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Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой

1:01
Шоу-бизнес

Никита Михалков сообщил на своём канале "БесогонТВ", что влиятельные люди, чьих имён он не стал называть, начали звонить ему после одного из выпусков передачи "Пока не Познер".

Никита Михалков
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Katzenberger, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

Выпуск был посвящён детской литературе. Гостем программы был глава Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов. Он рассказал, что в Союзе выбрали 930 книг для анализа и пришли к выводу, что такое чтение далеко не самое полезное для детей.

После этого Михалкову начали звонить и критиковать за такой радикальный взгляд на вещи, отсутствие демократии и отрицание свободы творчества и фантазии. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, Михалков ознакомился с книгами, о которых говорил Нилов, и понял, что он полностью согласен с главой Совета. Режиссёр заявил, что в современных детских книгах слишком много физиологии и слишком мало смысла жизни.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер. Герой Труда Российской Федерации (2020), народный артист РСФСР (1984).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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