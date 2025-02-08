Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Михалков сообщил на своём канале "БесогонТВ", что влиятельные люди, чьих имён он не стал называть, начали звонить ему после одного из выпусков передачи "Пока не Познер".

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Katzenberger, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никита Михалков

Выпуск был посвящён детской литературе. Гостем программы был глава Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов. Он рассказал, что в Союзе выбрали 930 книг для анализа и пришли к выводу, что такое чтение далеко не самое полезное для детей.

После этого Михалкову начали звонить и критиковать за такой радикальный взгляд на вещи, отсутствие демократии и отрицание свободы творчества и фантазии. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, Михалков ознакомился с книгами, о которых говорил Нилов, и понял, что он полностью согласен с главой Совета. Режиссёр заявил, что в современных детских книгах слишком много физиологии и слишком мало смысла жизни.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер. Герой Труда Российской Федерации (2020), народный артист РСФСР (1984).



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