Адвокат Даниил Лунев рассказал, какое наказание может грозить актёру Александру Обманову за хранение пояса смертника.
Собственник съёмной квартиры нашёл у Обманова предмет, напоминающий пояс смертника, который используют террористы.
Ране сообщалось, что пасынок Стаса Намина взял фамилию родной бабушки, в убийстве которой его обвиняют.
После сигнала в правоохранительные органы задерживать звезду сериала The Тёлки прибыл спецназ.
По предварительной версии устрашающий предмет является лишь реквизитом со съёмочной площадки. В 2023 году вышел фильм "Командир", в котором Обманов исполнил роль террориста.
Адвокат Даниил Лунев объяснил, что в случае, если бы пояс смертника оказался подлинным, артисту дали бы около 8 лет лишения свободы.
"Если "пояс шахида" окажется муляжом, то Обманова не будут привлекать ни к какой ответственности. Напротив, по закону может ответить собственник квартиры, который "покопался" в личных вещах актёра в его отсутствие", — цитирует слова юриста "Вечерняя Москва".
Террорист-смертник — человек, который совершает террористический акт за счёт своей жизни.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.