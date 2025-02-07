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Звезду сериала The Тёлки задержали: в квартире Обманова нашли пояс смертника

1:13
Шоу-бизнес

Адвокат Даниил Лунев рассказал, какое наказание может грозить актёру Александру Обманову за хранение пояса смертника.

Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери
Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери

Собственник съёмной квартиры нашёл у Обманова предмет, напоминающий пояс смертника, который используют террористы.

Ране сообщалось, что пасынок Стаса Намина взял фамилию родной бабушки, в убийстве которой его обвиняют.

После сигнала в правоохранительные органы задерживать звезду сериала The Тёлки прибыл спецназ.

По предварительной версии устрашающий предмет является лишь реквизитом со съёмочной площадки. В 2023 году вышел фильм "Командир", в котором Обманов исполнил роль террориста.

Адвокат Даниил Лунев объяснил, что в случае, если бы пояс смертника оказался подлинным, артисту дали бы около 8 лет лишения свободы.

"Если "пояс шахида" окажется муляжом, то Обманова не будут привлекать ни к какой ответственности. Напротив, по закону может ответить собственник квартиры, который "покопался" в личных вещах актёра в его отсутствие", — цитирует слова юриста "Вечерняя Москва".

Уточнения

Террорист-смертник — человек, который совершает террористический акт за счёт своей жизни.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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