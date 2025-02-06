Профайлер разоблачил настоящие эмоции Седоковой на видео после смерти Тиммы

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов и НЛП Илья Анищенко объяснил врёт, ли певица Анна Седокова, рассказывая о своей боли после смерти Яниса Тиммы.
Певица Анна Седокова после трагедии с её бывшем мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, вышла на связь в социальных сетях и поделилась своими переживаниями с подписчиками.
Профайлер считает, что Седокова говорит правду, когда заявляет, что в её жизни сейчас настал тяжёлый период, однако он не увидел в позе и жестах звезды настоящей скорби.
"На лице это не проявляется. Но то, что ей сейчас тяжело, это видно", — цитирует слова специалиста Радио 1.
Эксперт обратил внимание на то, что голова певицы сдавлена в плечи, что говорит о навалившемся на женщину грузе проблем.
Анну Седокову после новости о смерти экс-супруга госпитализировали с нервным срывом.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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