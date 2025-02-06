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Профайлер разоблачил настоящие эмоции Седоковой на видео после смерти Тиммы

Шоу-бизнес

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов и НЛП Илья Анищенко объяснил врёт, ли певица Анна Седокова, рассказывая о своей боли после смерти Яниса Тиммы.

Певица Анна Седокова
Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman
Певица Анна Седокова

Певица Анна Седокова после трагедии с её бывшем мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, вышла на связь в социальных сетях и поделилась своими переживаниями с подписчиками.

Профайлер считает, что Седокова говорит правду, когда заявляет, что в её жизни сейчас настал тяжёлый период, однако он не увидел в позе и жестах звезды настоящей скорби.

"На лице это не проявляется. Но то, что ей сейчас тяжело, это видно", — цитирует слова специалиста Радио 1.

Эксперт обратил внимание на то, что голова певицы сдавлена в плечи, что говорит о навалившемся на женщину грузе проблем.

Анну Седокову после новости о смерти экс-супруга госпитализировали с нервным срывом.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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