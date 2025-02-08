Юэн Макгрегор подал в суд на преследовавшую его сталкершу

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Актёр Юэн Макгрегор столкнулся с неприятной ситуацией, которая время от времени случается у некоторых знаменитостей: его стала преследовать сталкерша.

Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Актёр Юэн Макгрегор

Анжелика Горенц стала закидывать Макгрегора и его семью письмами с угрозами. Сталкерша внушила себе, что раньше актёр состоял с ней в любовных отношениях, а его нынешнюю жену Мари Элизабет Уинстэд она считает своей соперницей. По убеждению Горенц, Уинстэд увела у неё актёра.

Кроме того, Юэн рассказал, что Горенц проникла в сад его бывшей жены, а потом заявила, что приобрела оружие, и сравнивала себя с маньяком из сериала "Декстер".

Макгрегор рассказал, что эта ситуация длится уже три года. Он обратился в суд за помощью. Сталкерше временно запретили приближаться к Макгрегору и членам его семьи. Актёр собирается добиться того, чтобы этот запрет сделали пожизненным.

Уточнения

Ю́эн Го́рдон Макгре́гор (англ. Ewan Gordon McGregor, [ˈjuːən ˈɡɔːdən məˈɡrɛɡə]; род. 31 марта 1971, Перт, Пертшир, Шотландия) — британский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр. Лауреат премии «Эмми» (2021), «Золотой глобус» (2018), двукратный лауреат премии BAFTA (1997, 2004).



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