Актёра Обманова задержали силовики из-за пояса смертника в квартире

Звезда сериалов "ГДР", "Командир" и "The тёлки" Александр Обманов поплатился за то, что держал дома подозрительные предметы.
По информации Telegram-канала Mash, в Москве задержали актёра Александра Обманова. При обыске в квартире артиста нашли предмет, напоминающий по виду пояс смертника.
Ранее сообщалось, что пасынок Стаса Намина взял фамилию бабушки, в убийстве которой его обвиняют.
Как пишет "Царьград", хозяин съёмного жилья обратился в правоохранительные органы, увидев пугающее устройство в своей квартире.
В квартиру прибыл отряд спецназовцев, так как на актёра зарегистрировано огнестрельное оружие.
Выяснилось, что так называемый пояс смертника не представлял никакой угрозы, так как являлся реквизитом, оставшимся у актёра после съёмок в кино.
Террорист-смертник — человек, который совершает террористический акт за счёт своей жизни.
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