Актёра Обманова задержали силовики из-за пояса смертника в квартире

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Звезда сериалов "ГДР", "Командир" и "The тёлки" Александр Обманов поплатился за то, что держал дома подозрительные предметы.

Фото: commons.wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under GNU Free Documentation License Группа Альфа, элитное отдельное подразделение российского спецназа, специализированное антитеррористическое подразделение Федеральной службы безопасности (ФСБ)

По информации Telegram-канала Mash, в Москве задержали актёра Александра Обманова. При обыске в квартире артиста нашли предмет, напоминающий по виду пояс смертника.

Ранее сообщалось, что пасынок Стаса Намина взял фамилию бабушки, в убийстве которой его обвиняют.

Как пишет "Царьград", хозяин съёмного жилья обратился в правоохранительные органы, увидев пугающее устройство в своей квартире.

В квартиру прибыл отряд спецназовцев, так как на актёра зарегистрировано огнестрельное оружие.

Выяснилось, что так называемый пояс смертника не представлял никакой угрозы, так как являлся реквизитом, оставшимся у актёра после съёмок в кино.

Уточнения

Террорист-смертник — человек, который совершает террористический акт за счёт своей жизни.



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