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Продюсер Дворцов высказался об угрозе Зеленского мобилизовать Сердючку

0:52
Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов объяснил, действительно ли Андрею Данилко, известному как Верка Сердючка, может грозить мобилизация.

Шоумен Андрей Данилко
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001179184720 by Телеграм-канал Андрея Данилко is licensed under public doman
Шоумен Андрей Данилко

Сергей Дворцов считает, что Андрею Данилко удастся выкрутиться из неприятной ситуации с угрозой мобилизации в ряды ВСУ.

Он отметил, что 51-летнему украинскому артисту удавалось до последнего времени избежать отправки в армию.

"Как видим, ему до недавних пор всё время удавалось выйти сухим из воды", — цитирует слова Дворцова URA.RU.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объяснил, что Андрею Данилко и его команде был запрещён выезд в США, так как артисты соответствуют мобилизационному возрасту. 

Дворцов считает, что личные качества Данилко оставляют желать лучшего.

Уточнения

Андрей Михайлович Дани́лко (укр. Андрій Михайлович Данилко; род. 2 октября 1973, Полтава) — украинский актёр, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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