Продюсер Дворцов высказался об угрозе Зеленского мобилизовать Сердючку

Продюсер Сергей Дворцов объяснил, действительно ли Андрею Данилко, известному как Верка Сердючка, может грозить мобилизация.
Сергей Дворцов считает, что Андрею Данилко удастся выкрутиться из неприятной ситуации с угрозой мобилизации в ряды ВСУ.
Он отметил, что 51-летнему украинскому артисту удавалось до последнего времени избежать отправки в армию.
"Как видим, ему до недавних пор всё время удавалось выйти сухим из воды", — цитирует слова Дворцова URA.RU.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объяснил, что Андрею Данилко и его команде был запрещён выезд в США, так как артисты соответствуют мобилизационному возрасту.
Дворцов считает, что личные качества Данилко оставляют желать лучшего.
Андрей Михайлович Дани́лко (укр. Андрій Михайлович Данилко; род. 2 октября 1973, Полтава) — украинский актёр, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008).
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