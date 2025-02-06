Собчак перечислила запрещённые для сына Платона продукты питания

Ксения Собчак объяснила, что не разрешает есть семилетнему сыну Платону.
Собчак отметила, что старается сделать питание сына Платона максимально здоровым. Она рассказала, на какие продукты в её семье есть строгие табу.
"Минимум сладкого, никаких газировок, доступ к вредному ограничен", — написала журналистка в социальных сетях.
Ксения отметила, что иногда даёт послабления ребёнку, чтобы у него не появлялось "избыточного желания" попробовать запрещённые сладости.
Чтобы не вводить сына в соблазн, в её доме просто нет продуктов, которые она считает вредными: колы, конфет и прочего.
"Если же идём куда-то, где все дети это едят — то можно", — рассказала звезда.
Она отметила, что беседует с Платоном на эти темы, чтобы он осознавал причину существующих ограничений.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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