Собчак перечислила запрещённые для сына Платона продукты питания

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, что не разрешает есть семилетнему сыну Платону.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном

Собчак отметила, что старается сделать питание сына Платона максимально здоровым. Она рассказала, на какие продукты в её семье есть строгие табу.

"Минимум сладкого, никаких газировок, доступ к вредному ограничен", — написала журналистка в социальных сетях.

Ксения отметила, что иногда даёт послабления ребёнку, чтобы у него не появлялось "избыточного желания" попробовать запрещённые сладости.

Чтобы не вводить сына в соблазн, в её доме просто нет продуктов, которые она считает вредными: колы, конфет и прочего.

"Если же идём куда-то, где все дети это едят — то можно", — рассказала звезда.

Она отметила, что беседует с Платоном на эти темы, чтобы он осознавал причину существующих ограничений.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.