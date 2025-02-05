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Клинический психолог высказалась о диагнозе рэпера Канье Уэста 

1:47
Шоу-бизнес

Парапсихолог, клинический психолог Марианна Абравитова прокомментировала новость о том, что Канье Уэсту диагностировали психическое заболевание.

Рэпер Канье Уэст
Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman
Рэпер Канье Уэст

Рэпер Канье Уэст заявил, что врачи выявили у него аутизм.

Эксперт объяснила, что аутизм бывает настолько разных видов — от тяжёлых форм, когда люди полностью проживают жизнь просто как вещь в себе, до фрагментарного аутизма, когда человек лишь иногда очень глубоко уходит в себя.

Она отметила, что аутизм — врождённая патология, во взрослом возрасте заболеть аутизмом невозможно. Не исключила врач то, что рэпер лишь недавно обратился к психиатру, который поставил ему диагноз.

"Но как мы знаем, что он и в социуме достаточно активен, более того, он выступает на сцене, он взаимодействует с огромными массами людей, поэтому, конечно, говорить о том, что его аутизм, если у него действительно есть такой диагноз, в какой-то тяжелейшей форме находится — нет, конечно, а значит, у него какая-то лайт форма", — отметила Абравитова в беседе с Pravda.Ru.

Психолог отметила, что люди, наделённые художественным даром, частенько бывают закрытыми, скромными и стеснительными.

Она рассказала, что у детей аутизм проявляется в отсутствии реакции на внешние обстоятельства.

"То есть к нему обращаешься, а он как занимался, как лепил из пластилина, или рисовал, или играл, он ухом не ведёт, что к нему в принципе обращаются, что с ним начинают разговаривать, он не реагирует", — сказала Абравитова.

Эксперт отметила, что в случае с канье Уэстом внешних признаков аутизма у него не наблюдается.

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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