Состоялась премьера фильма о жизни Джона Леннона с Йоко Оно

Перед тем, как выйти замуж за Джона Леннона, японская художница Йоко Оно родила дочь Киоко. 23 года назад отец девочки скрылся с ребёнком в неизвестном направлении.
Леннон и Йоко потратили 1,5 миллиона долларов, чтобы отыскать потерянную дочь.
Трагическую историю поведали в фильме "Один на один; Джон и Йоко", премьера которого состоялась 25 января на кинофестивале "Сандэнс".
"Дорогая Киоко, не было ни дня, чтобы я не скучаю по тебе. Ты знаешь, что я люблю тебя глубоко. Не надо чувствовать вину, если ты не связывалась со мной. Я тебя уважаю, люблю и поддерживаю всегда. С любовью, твоя мама", — обратилась к наследнице вдова Джона Ленона.
Встретились мать и дочь в 1994 году после 23-х лет разлуки.
Ранее сообщалось, как сложилась судьба маленькой актрисы из советского фильма "Чародеи".
Йо́ко О́но Ле́ннон, известная как Йоко Оно (яп. 小野 洋子 Оно Ё:ко, англ. Yoko Ono; 18 февраля 1933, Токио, Япония) — японская авангардная художница, певица и деятель искусства, вдова Джона Леннона.
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