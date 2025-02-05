Состоялась премьера фильма о жизни Джона Леннона с Йоко Оно

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Перед тем, как выйти замуж за Джона Леннона, японская художница Йоко Оно родила дочь Киоко. 23 года назад отец девочки скрылся с ребёнком в неизвестном направлении.

Фото: https://vk.com/yokoonolennon by ВК-аккаунт Йоко Оно is licensed under public doman Художница Йоко Оно

Леннон и Йоко потратили 1,5 миллиона долларов, чтобы отыскать потерянную дочь.

Трагическую историю поведали в фильме "Один на один; Джон и Йоко", премьера которого состоялась 25 января на кинофестивале "Сандэнс".

"Дорогая Киоко, не было ни дня, чтобы я не скучаю по тебе. Ты знаешь, что я люблю тебя глубоко. Не надо чувствовать вину, если ты не связывалась со мной. Я тебя уважаю, люблю и поддерживаю всегда. С любовью, твоя мама", — обратилась к наследнице вдова Джона Ленона.

Встретились мать и дочь в 1994 году после 23-х лет разлуки.

Ранее сообщалось, как сложилась судьба маленькой актрисы из советского фильма "Чародеи".

Уточнения

Йо́ко О́но Ле́ннон, известная как Йоко Оно (яп. 小野 洋子 Оно Ё:ко, англ. Yoko Ono; 18 февраля 1933, Токио, Япония) — японская авангардная художница, певица и деятель искусства, вдова Джона Леннона.



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