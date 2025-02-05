Иосиф Пригожин рассказал о пропавшем в зоне СВО муже дочери

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин вышел на связь и объяснил, что ему известно о пропавшем на СВО зяте.

Фото: https://vk.com/prigozhin_official by ВК-аккаунт Иосифа Пригожина is licensed under public doman Продюсер Иосиф Пригожин

Выяснилось, что участвующий в СВО супруг Данаи Пригожиной уже больше года не выходит с семьёй на связь. Наследница Иосифа Пригожина в одиночку воспитывает двухлетнего сына.

Супруг певицы Валерии рассказал, что старается помочь оставшейся без мужа дочери от первого брака.

"Сын остался без отца. Данае тяжело, но она держится. Год прошёл. Конечно, шансов мало", — цитирует слова деятеля шоу-бизнеса Иосиф Пригожин.

Он объяснил, что выяснил некоторые обстоятельства пропажи своего зятя, однако предпочитает об этом пока не говорить.

Ранее Иосиф Пригожин объяснил, каких артистов не хватает на российской эстраде.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».



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