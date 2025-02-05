Ксения Бородина вспомнила об ужасах жизни с Курбаном Омаровым

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, чего она натерпелась в браке с Курбаном Омаровым.
Собирающаяся замуж за Николая Сердюкова Ксения Бородина эмоционально отреагировала на насмешливый комментарий подписчицы о том, что телеведущая контролировала бывшего мужа Курбана Омарова с помощью всех ей доступных средств.
Сейчас звезда "Дома-2" твёрдо вознамерилась доверять новому избраннику.
"Когда тебе изменяет человек, гуляет, то ты насколько в этом аду живёшь и постоянно подозреваешь его и хорошо, что наняла детектива и всё узнала", — написала звезда ТВ в социальных сетях.
Она отметила, что ненормально "гнобить" женщину, которую предали, особенно когда это делает другая женщина.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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