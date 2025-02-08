18-летняя невеста Лепса хочет как можно скорее стать его женой

В прошлом году Григорий Лепс объявил о том, что у него есть 18-летняя невеста Аврора Киба. Влюблённые часто появлялись на публике и активно обсуждали планы на будущее. Они были серьёзно настроены на совместную жизнь, однако сейчас певцу и его избраннице пришлось временно расстаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс, Санкт-Петербург, 2021

В данный момент Аврора учится в Лондоне. С женихом она встречается по праздникам и в другие дни, когда ей позволяет время. Не так давно она опубликовала в своём блоге шутливый пост о том, как ей хочется поскорее выйти замуж.

"Меня задолбала эта учёба, честное слово. Хочу жениться, не хочу учиться", — написала Аврора.

Возможно, она таким образом хотела намекнуть Лепсу на то, чтобы он поторопил события, однако исполнитель никак не отреагировал на этот пост.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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