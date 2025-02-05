Прохор Шаляпин рассказал о своём правильном рационе питания

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

41-летний шоумен Прохор Шаляпин объяснил, как ему удаётся поддерживать себя в хорошей физической форме.

Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин поделился в "Инстаграме"* секретом своей красоты.

Он рассказал, что придерживает простых правил: не есть сладкое на ночь, быть физически активным, сохранять позитив и не злиться.

Певец объяснил, что потребляет протеин с большим количеством белка, витаминами и минералами.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал о своей особенной диете. Выпускник "Фабрики звёзд" отметил, что ест как птичка. Спутница быстро разоблачила артиста, заявив, что он уже берёт себе третью тарелку еды в отеле с функцией "всё включено".

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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