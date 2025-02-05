У рэпера Канье Уэста диагностировали психическое расстройство

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Рэпер Канье Уэст рассказал, какими психическими заболеваниями он страдает.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори

Скандально известный рэпер Канье Уэст заявил, что врачи диагностировали у него аутизм.

Раньше рэпер был уверен, что мучается от биполярного расстройства. Жена музыканта Бьянка Цензори настояла на том, чтобы Канье обратился за помощью к специалистам.

Эксперты сообщили рэперу, что у него аутизм. Этот диагноз не напугал артиста. Уэст уверен, что данное расстройство даже способствует его успеху в жизни.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст может лишиться 20 млн долларов из-за несанкционированного стриптиза Бьянки Цензори на церемонии вручения премии "Грэмми".

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



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