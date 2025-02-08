В Новосибирске возмущённые отцы потребовали отменить концерт Дианы Арбениной

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21 февраля в Новосибирске в "Локомотив-Арене" должен состояться концерт Дианы Арбениной. Местные поклонники певицы с нетерпением ждут этого события. Почти все билеты на концерт уже раскуплены, однако глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров считает, что лидера группы "Ночные снайперы" нельзя пускать на сцену.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Диана Арбенина

По мнению Майорова, Арбенина негативно влияет на сознание людей из-за того, что она против СВО. Майоров удивляется, почему концерты Арбениной не отменяют по всей стране.

"Человек поддерживал израильскую армию, выпускал песни, которые дискредитируют наших бойцов, но при этом спокойно колесит по стране и зарабатывает деньги. Как так? Кто-то на самом высоком уровне явно её защищает", — высказался Майоров.

Уточнения

Диа́на Серге́евна Арбе́нина (при рождении Кулаче́нко; род. 8 июля 1974, Воложин, Минская область) — российская певица, поэтесса, музыкант, автор песен, художница и писательница. Заслуженная артистка Чеченской Республики (2006). Основатель и лидер рок-группы «Ночные снайперы».



Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района. Город областного значения, образует муниципальное образование город Новосибирск со статусом городского округа.

