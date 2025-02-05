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Жена Буйнова возмутилась слухам об онкологии мужа

1:02
Шоу-бизнес

Супруга певца Александра Буйнова Елена заявила, что ей надоели слухи о болезни мужа. В беседе с NEWS. ru она отказалась комментировать лечение певца от онкологии, о котором пишут многие СМИ.

Женщина-врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина-врач со стетоскопом и планшетом

Буйнова отметила, что ей неинтересно разговаривать на эту тему. По ее словам, объяснять по этому вопросу нечего. Те, кто об этом пишет — "деньги зарабатывают".

"Вы нормальные люди?", — возмутилась жена артиста.

Ранее в Telegram-канал Mash появилась информация о планируемой онкотерапии Буйнова, которую возьмется оплачивать государство. Стоимость лечения за полгода оценивалась в миллион рублей. По мнению самого певца, слухи о его болезни распространяют враги, что отражается на его работе. Из-за слухов о болезни артиста реже зовут выступать. Об этом он рассказал, будучи гостем мероприятия "Своя колея".

Напомним, Александру Буйнову 74 года.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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