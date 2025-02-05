Зять Иосифа Пригожина пропал без вести в зоне СВО

Дочка продюсера Иосифа Пригожина Даная не знает о местонахождении своего супруга, участвующего в СВО.
Как сообщает "СтарХит", супруг Данаи Пригожиной пропал без вести в зоне проведения спецоперации на Украине.
От зятя продюсера Иосифа Пригожина нет никаких вестей уже больше года.
Даная и её двухлетний сын тяжело переживают разлуку с мужем и отцом.
"Новостей нет. Каждый день: "папа домой", "мама, где папа?". Каждый раз сын, подходя к окну, показывает на ворота, говорит "папа", — цитирует слова источника издание.
Ранее Иосиф Пригожин провёл время в компании взрослых детей от первого брака и внука.
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».
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