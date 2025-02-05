Лолита отправляется в гастрольный тур после разоблачения Киркорова

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская обрадовала поклонников новостью о возобновлении концертов в России.

Фото: https://vk.com/lolitamilyavskaya by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская

Лолита Милявская записала видео в социальных сетях. В нём она сообщила, что готовится отправиться в Томск и Красноярск на гастроли.

Певица объяснила, что стоимость билетов на её представление складывается, исходя из расходов.

"Перевозка светового, звукового оборудования, зарплаты сотрудников, затраты на рекламу в каждом городе и много всего другого", — рассказала звезда.

Артистка пожаловалась на то, что из-за сорванных предыдущих концертов она будет петь бесплатно.

Ранее Лолита Милявская в резкой форме высказалась в адрес Филиппа Киркорова. Она заявила, что певец готов предать кого угодно.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.