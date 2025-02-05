Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автогиганты Японии не договорились о будущем альянсе
ЦРУ предложило сотрудникам уволиться с компенсацией
Как ухаживать за шерстью длинношерстной кошки? Ошибки в этом вопросе недопустимы
Эти привычные продукты могут привести к операции: врачи предупреждают о скрытой угрозе
Напиток, который пьют француженки для плоского живота и рекомендуют диетологи
Лицо без морщин за 5 минут: как правильно делать лифтинг-макияж
Лигурийская Ривьера без толпы туристов — где побывать в Савоне
Мякоть киви выходит сама: простой лайфхак, который сэкономит время
Если сидишь больше 10 часов в день — срочно сделай это

Государство намерено выделить около миллиона рублей на лечение Буйнова

Шоу-бизнес

Народный артист России Александр Буйнов продолжает бороться с раком. Правительство решило выделить средства на онкотерапию певца. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Лечащие врачи Буйнова провели консилиум, по результатам которого было принято решение назначить артисту новую гормонотерапию. Стоимость лекарств — от 150 до 180 тысяч рублей за одну пачку. Курс терапии продлится полгода. Государству потребуется выделить примерно миллион рублей.

Отмечается, что самочувствие Буйнова на данный момент в норме. Однако даже минимальная физическая нагрузка у него вызывает сильную усталость. Тем не менее медики рекомендуют обеспечить организм минимальной активностью. В настоящее время артист находится дома.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии «Единая Россия».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Садоводство, цветоводство
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду Аудио 
Как простое действие поможет избежать кражи данных в банкоматах
Экономика и бизнес
Как простое действие поможет избежать кражи данных в банкоматах Аудио 
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки
Домашние животные
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона Игорь Буккер За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Последние материалы
Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона
Горчица на грядке: почему опытные дачники сеют её каждый год
Рис в питании: как выбрать между белым и бурым
США могут установить контроль над сектором Газа
Эти продукты ускоряют сжигание жира: секрет эффективного похудения без строгих диет
Турецкий лайфхак: как избавиться от пятен на одежде без стирки
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Хотите получить рельефный пресс не выходя из дома? Эти упражнения заменят тренажёрный зал
Путеводитель по безопасности: какие места в транспорте самые безопасные
На обратной стороне Луны скрывается Гранд-Каньон, образовавшийся за 4 миллиарда лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.