Государство намерено выделить около миллиона рублей на лечение Буйнова

Народный артист России Александр Буйнов продолжает бороться с раком. Правительство решило выделить средства на онкотерапию певца. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Лечащие врачи Буйнова провели консилиум, по результатам которого было принято решение назначить артисту новую гормонотерапию. Стоимость лекарств — от 150 до 180 тысяч рублей за одну пачку. Курс терапии продлится полгода. Государству потребуется выделить примерно миллион рублей.

Отмечается, что самочувствие Буйнова на данный момент в норме. Однако даже минимальная физическая нагрузка у него вызывает сильную усталость. Тем не менее медики рекомендуют обеспечить организм минимальной активностью. В настоящее время артист находится дома.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004). Член партии «Единая Россия».





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.