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Ксению Бородину возмутило нежелание жениха спать с ней под одним одеялом

1:49
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Николай Сердюков записали видео, на котором ответили на вопросы подписчиков о том, что для них нормально, а что неприемлемо в отношениях.

Плед на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Apanasenko08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плед на кровати

Будущие супруги уверены, что нет ничего страшного в том, чтобы знать пароли от телефонов друг друга, однако у них не совпали мнения насчёт общения с бывшими возлюбленными. Сердюков считает это недопустимым, а Бородина смотрит на это более гибко.

"Если вы расстались в хороших отношениях и, например, у вас есть дети, то общаться по поводу ребёнка — это норм, а дружить с бывшим, с которым у тебя был роман, — немножко стрём", — сказала Бородина.

Почти во всех других вопросах влюблённые оказались единомышленниками: они считают ужасным жить с родителями под одной крышей после свадьбы, или если девушка платит сама за себя в ресторане, однако кое в чём их мнения всё же разошлись. Бородина хочет спать под одним одеялом с Сердюковым, но ему больше нравится спать под разными одеялами.

"Это стрём! Нет, ну как? Когда люди спят под отдельными одеялами, они уже тактильно друг друга не чувствуют", — заявила Бородина.

Жених шутливо напомнил невесте о том, что, когда они укрываются одним одеялом, всё заканчивается тем, что она перетягивает одеяло на себя, заворачивается в него, а Сердюков, которому больше нечем укрыться, лежит и мёрзнет.

Подписчики напомнили Бородиной, что в период брака с Курбаном Омаровым она не хотела спать с ним под одним одеялом.

"Человек что, робот? Он может передумать и поменять своё мнение. Мы спим под одним и кайфуем. Может, придёт к тому, что будем под разными, но пока мы обожаем прижиматься друг к другу", — призналась Бородина.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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