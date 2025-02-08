Наташа Королёва призналась, что начала терять рассудок: вот что случилось с певицей

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время Наташа Королёва стала жестоко мучиться бессонницей на почве работы. Об этом она сообщила mk.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Наташа Королёва

"Не сплю сейчас практически, это правда. Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок!" — посетовала Наташа.

Она объяснила, что такое стало происходить из-за напряжённого графика: певица должна успевать и съездить на гастроли, и поучаствовать в съёмках шоу "Суперстар", в юбилейном сезоне которого она стала ведущей. Королёва постоянно переживает, вдруг она сделала что-то не настолько хорошо, насколько могла бы, и эти переживания не дают ей нормально выспаться.

Знаменитость понимает, что нужно срочно нормализовать сон, ведь его отсутствие вредит здоровью, но она пока не считает нужным обращаться к врачам и надеется решить эту проблему самостоятельно.

"Для меня восстановление — пойти с подругой в хороший театр, на хороший спектакль. Вчера, например, мы с удовольствием сходили на премьеру "Евгения Онегина" в театре Маяковского. Всем рекомендую, особенно молодому поколению", — поделилась Королёва.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).



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