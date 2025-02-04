Ольга Бузова отреагировала на скорое отцовство Давы: будь, пожалуйста, послабее

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова поделилась своим отношением к недавней новости о том, что её бывший возлюбленный, блогер Давид Манукян (Дава), скоро станет отцом. Она опубликовала снимок, на котором изображены тёплые края, и добавила строку из стихотворения Роберта Рождественского.

Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Бузова разместила эту фотографию в своём Telegram-канале после того, как Дава и его избранница, певица Мари Краймбрери, объявили о предстоящем пополнении в семье.

"Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе я чудо запросто", — написала Бузова.

Поклонники певицы считают, что её пост является своего рода ответом на появившуюся в интернете информацию. Они призвали её не переживать и забыть о бывшем избраннике.

Ольга Бузова и Давид Манукян были вместе несколько лет, но в начале 2021 года объявили о расставании. Тогда артистка утверждала, что её экс-избранник унижал её.

Ранее невеста Григория Лепса задумалась о детях.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск), более известный как Да́ва (DAVA), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и бывший телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.