Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минтай стал фаворитом россиян
Помидоры и огурцы — опасное сочетание? Ученые раскрыли правду
Этот манёвр кажется безобидным, но инспектор ГИБДД думает иначе
Секреты выбора помады, которая подчеркнет вашу элегантность и не испортит образ
Тайна китайской деревни Янгси: здесь жили в основном карлики
Вкусный и яркий салат из свеклы с изюмом и орехами: просто, быстро, вкусно, а как полезно!
Андрей Григорьев-Апполонов высказался о балете Мастер и Маргарита
Что ждёт путешественников с введением Entry/Exit System
Запах плесени в стиральной машине? Убирается за 5 минут

Виктория Боня объяснила, с кем из знаменитостей мечтает познакомиться

0:37
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о мечте познакомиться с известным во всём мире человеком.

Модель Виктория Боня
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня ответила на вопросы подписчиков о том, есть ли у неё кумир из числа актёров.

"Зачем мне актёр? О чём с ним говорить? Илон Маск да, с удовольствием", — написала модель.

Боня противоречит сама себе, так как ренее заявила, что будь её мужем рэпер Канье Уэст, она тоже бы разгуливала голой.

Виктория также признавалась, что ей очень нравится харизматичный молодой актёр Никита Кологривый.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители
Шоу-бизнес
Праздник не для всех: на юбилейном вечере Дунаевских пострадали журналисты и некоторые зрители Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Последние материалы
Бесчеловечный акт насилия - всего лишь один из многих в Конго
Юрий Бородавко раскрыл настрой российских лыжников на Олимпиаду-2026
Запечённые грибы в сливочном соусе: аромат, который соберёт всю семью за столом
Машина на штрафстоянке, документы внутри: рассказываем как не застрять в бюрократическом аду
Гвоздика для быстрого цветения: уникальные советы по уходу, которые работают
Светящиеся спирали Плато Путорана: загадка, которую пока не разгадали
Форма бровей, которая творит чудеса и помогает скрыть возраст
Рюмка на дне кастрюли: как приготовить идеальный говяжий бульон, забыв о нём на два часа
Виктория Боня объяснила, с кем из знаменитостей мечтает познакомиться
Дефицит кадров: в Пермском крае не хватает врачей и дворников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.