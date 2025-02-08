Виктория Боня объяснила, с кем из знаменитостей мечтает познакомиться

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о мечте познакомиться с известным во всём мире человеком.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня ответила на вопросы подписчиков о том, есть ли у неё кумир из числа актёров.

"Зачем мне актёр? О чём с ним говорить? Илон Маск да, с удовольствием", — написала модель.

Боня противоречит сама себе, так как ренее заявила, что будь её мужем рэпер Канье Уэст, она тоже бы разгуливала голой.

Виктория также признавалась, что ей очень нравится харизматичный молодой актёр Никита Кологривый.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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