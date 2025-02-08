Виктория Боня объяснила, с кем из знаменитостей мечтает познакомиться

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о мечте познакомиться с известным во всём мире человеком.
Виктория Боня ответила на вопросы подписчиков о том, есть ли у неё кумир из числа актёров.
"Зачем мне актёр? О чём с ним говорить? Илон Маск да, с удовольствием", — написала модель.
Боня противоречит сама себе, так как ренее заявила, что будь её мужем рэпер Канье Уэст, она тоже бы разгуливала голой.
Виктория также признавалась, что ей очень нравится харизматичный молодой актёр Никита Кологривый.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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