18-летняя невеста Григория Лепса заговорила о детях

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба в шутливой форме заговорила о детях, обращаясь к своей матери.
В социальных сетях девушка опубликовала фото с детским платьем и написала, что если мать перестанет её баловать, то она сделает из неё "бабу Таню". Интернет-пользователи оценили юмор Авроры Кибы и отметили, что где-то сейчас радуется один 62-летний музыкант.
Сам Григорий Лепс в недавнем интервью рассказывал, что мечтает иметь ещё как минимум троих детей, но он не собирается давить на свою избранницу. Певец подчеркнул, что понимает разницу в возрасте между ними и не строит иллюзий.
При этом народный артист не скрывает, что мечтает жениться на Авроре Кибе, к которой испытывает серьёзные чувства.
Ранее стало известно, что Брэд Питт обратился за помощью к своей бывшей жене Анджелине Джоли.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
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