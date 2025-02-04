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18-летняя невеста Григория Лепса заговорила о детях

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба в шутливой форме заговорила о детях, обращаясь к своей матери.

Григорий Лепс с возлюбленной
Фото: instagram.com by личный аккаунт Григория Лепса в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Григорий Лепс с возлюбленной

В социальных сетях девушка опубликовала фото с детским платьем и написала, что если мать перестанет её баловать, то она сделает из неё "бабу Таню". Интернет-пользователи оценили юмор Авроры Кибы и отметили, что где-то сейчас радуется один 62-летний музыкант.

Сам Григорий Лепс в недавнем интервью рассказывал, что мечтает иметь ещё как минимум троих детей, но он не собирается давить на свою избранницу. Певец подчеркнул, что понимает разницу в возрасте между ними и не строит иллюзий.

При этом народный артист не скрывает, что мечтает жениться на Авроре Кибе, к которой испытывает серьёзные чувства.

Ранее стало известно, что Брэд Питт обратился за помощью к своей бывшей жене Анджелине Джоли.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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