Мадонна заявила, что фашизм в США стал банальным

Певица Мадонна посетовала на упадок нравов в США, где фашизм стал банальностью.
Мадонна опубликовала в социальных сетях свой снимок, на котором она запечатлена ещё юной.
Звезда отметила, что в юности она была целеустремлённой и её переполняли мечты.
На снимке, как объяснила певица, запечатлён тот период жизни, когда она только переехала в Нью-Йорк.
"Я понятия не имела, что когда-нибудь буду жить здесь во времена, когда фашизм станет банальным", — пожаловалась знаменитость.
Мадонна не обрадовалась избранию на пост президента США Дональда Трампа. В фашизме обвинили Илона Маска, жест которого напомнил публике нацистское приветствие.
Мадонна — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.
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