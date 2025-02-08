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Мадонна заявила, что фашизм в США стал банальным

0:46
Шоу-бизнес

Певица Мадонна посетовала на упадок нравов в США, где фашизм стал банальностью.

Певица Мадонна
Фото: https://www.instagram.com/madonna by Инстаграм певицы Мадонны is licensed under public doman
Певица Мадонна

Мадонна опубликовала в социальных сетях свой снимок, на котором она запечатлена ещё юной.

Звезда отметила, что в юности она была целеустремлённой и её переполняли мечты.

На снимке, как объяснила певица, запечатлён тот период жизни, когда она только переехала в Нью-Йорк.

"Я понятия не имела, что когда-нибудь буду жить здесь во времена, когда фашизм станет банальным", — пожаловалась знаменитость.

Мадонна не обрадовалась избранию на пост президента США Дональда Трампа. В фашизме обвинили Илона Маска, жест которого напомнил публике нацистское приветствие. 

Уточнения

Мадонна американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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