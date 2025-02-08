Мадонна заявила, что фашизм в США стал банальным

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мадонна посетовала на упадок нравов в США, где фашизм стал банальностью.

Фото: https://www.instagram.com/madonna by Инстаграм певицы Мадонны is licensed under public doman Певица Мадонна

Мадонна опубликовала в социальных сетях свой снимок, на котором она запечатлена ещё юной.

Звезда отметила, что в юности она была целеустремлённой и её переполняли мечты.

На снимке, как объяснила певица, запечатлён тот период жизни, когда она только переехала в Нью-Йорк.

"Я понятия не имела, что когда-нибудь буду жить здесь во времена, когда фашизм станет банальным", — пожаловалась знаменитость.

Мадонна не обрадовалась избранию на пост президента США Дональда Трампа. В фашизме обвинили Илона Маска, жест которого напомнил публике нацистское приветствие.

Уточнения

Мадонна — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.