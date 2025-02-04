Брэд Питт впервые за восемь лет обратился к Анджелине Джоли: актёр молит о помощи

Впервые за восемь лет голливудский актёр Брэд Питт обратился за помощью к своей бывшей жене, актрисе Анджелине Джоли.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Анджелина Джоли

Как сообщает Radar Online, артист попросил экс-возлюбленную организовать встречу с их сыном Паксом после того, как молодой человек попал в очередную аварию.

"В декабре они наконец достигли соглашения о разводе, положив конец восьми годам ожесточённых разбирательств. Теперь Брэд хочет снова участвовать в жизни их детей", — поделился инсайдер.

По словам второго источника, Брэд Питт уверен, что ситуация была бы иной, если бы они смогли оформить совместную опеку над детьми. В подростковом возрасте Пакса отец был отрезан от него, что крайне негативно сказалось на его становлении.

Источник подчеркнул, что любому мальчику важно присутствие отца, однако Пакс был лишён возможности общаться с родителем. Брэд Питт, в свою очередь, не смог стать опорой для своего наследника.

Ранее дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии тяжелобольного отца.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.



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