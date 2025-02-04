Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву

Шоумен Максим Галкин* поделился новым снимком цветущей Аллы Пугачёвой.
Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** фото Примадонны. Алла Борисовна предстала в окружении вазонов с цветами в джинсах и эффектно распахнутом чёрном плаще с белой атласной подкладкой.
"Доброго вечера вам!" — написал под фотографией шоумен.
Поклонники народной артистки СССР принялись осыпать её комплиментами.
"Шикарная женщина. Харизма, талант, доброе сердце";
"Умная, красивая, мудрая, талантливая женщина обречена быть любимой";
"Лучезарная и неповторимая", — писали фолловеры под постом юмориста.
Ранее Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой***.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
*** признана Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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