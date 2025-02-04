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Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву

1:04
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* поделился новым снимком цветущей Аллы Пугачёвой.

Певица Алла Пугачёва
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** фото Примадонны. Алла Борисовна предстала в окружении вазонов с цветами в джинсах и эффектно распахнутом чёрном плаще с белой атласной подкладкой.

"Доброго вечера вам!" — написал под фотографией шоумен.

Поклонники народной артистки СССР принялись осыпать её комплиментами.

"Шикарная женщина. Харизма, талант, доброе сердце";

"Умная, красивая, мудрая, талантливая женщина обречена быть любимой";

"Лучезарная и неповторимая", — писали фолловеры под постом юмориста.

Ранее Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой***.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

*** признана Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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