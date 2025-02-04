Дочь Брюса Уиллиса сделала новое заявление о состоянии тяжелобольного отца

Румер, дочь голливудского актёра Брюса Уиллиса, сделала важное заявление о самочувствии своего отца, который борется с лобно-височной деменцией.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

В эфире шоу Loose Women на ITV она сообщила, что артист "чувствует себя отлично". Румер считает, что на настроение Уиллиса влияет то, как вся семья сплотилась вокруг него и стала сильнее благодаря болезни.

"У него всё отлично, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки, и я думаю, что самое прекрасное — это то, как мы сплачиваемся. Это так мило. Мы действительно одно целое", — сказала Румер, дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса.

Почти три года назад Брюс Уиллис перестал появляться на публике из-за тяжёлого заболевания. Актёру диагностировали афазию, которая со временем переросла во фронтотемпоральную деменцию. Из-за этого ему пришлось уйти из профессии.

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Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.



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