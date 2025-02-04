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Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Алёна Водонаева в своём откровенном интервью на YouTube-канале Мариям Тилляевой поделилась, что больше не может иметь детей, поскольку рождение её единственного сына Богдана стало настоящим чудом, по мнению врачей.

Алена Водонаева
Фото: Instagram by личный аккаунт Алены Водонаевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алена Водонаева

Бывшая участница "Дома-2" рассказала, что после нескольких неудачных попыток она наконец забеременела. Однако врачи сразу предупредили её, что надеяться на новую беременность не стоит.

"Когда я забеременела, я поняла, что по всем врачебным показаниям всё сложилось удачно. Я берегла себя всю беременность и не афишировала её. Никто не знал о нашем ожидании ребёнка, кроме наших родителей и бабушек с дедушками", — поделилась Водонаева.

Алёна Водонаева родила сына от первого мужа Алексея Малакеева, с которым впоследствии рассталась. Несмотря на это, мужчина активно участвует в воспитании сына.

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Бари Алибасова.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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